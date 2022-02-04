Memur ve emekliler dikkat! Maaşlar artacak

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04 Şubat 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 10:14:00

Memur ve memur emeklilerine müjde! Enflasyon farkı oluşmaya başladı

Kaynak: Hürriyet

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Milyonlarca memur ve memur emeklilerinin gözü enflasyon rakamlarında olmaya devam ediyor. Dün açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarının ardından memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazandı. İşte detaylar...

Memur maaşlarına yönelik zam hareketliliği Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte başladı. 2021'in ikinci yarısında oluşan enflasyon yüzde 25.47 oranında gerçekleşmişti. Kamu görevlileri ve memur emeklilerine de 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında iyileştirme yapılmıştı. Ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazandı.

Toplu sözleşmenin yanında enflasyonda oluşacak olan farkı da içeren zam anlaşması memurların lehine işlemesini sürdürüyor. Ülkemizde Ocak ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 11.10 olarak gerçekleşti. Böylece memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu.

2022 VE 2023 YILI ZAMLARI BELLİ

2022 yılının ilk 6 ayı için memurlara yüzde 5 zam yapılacaktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu oranı yüzde 7.5'e yükseltildiğini duyurmuştu.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan zam haklarını sabit olarak alacaklar. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

ENFLASYON YÜZDE 7.5'İ İLK AYDAN AŞTI

Enflasyon rakamının aylık bazda yüzde 7.5'i ilk aydan aştı. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 11.10 oranında gerçekleşince memurlara yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı gelmiş oldu. Ancak memur ve memur emeklileri bu farkı Temmuz ayında alacakları maaşlarda fark olarak görecekler. Enflasyon farkı Ocak ve Haziran dönemlerinde TÜFE'deki aylık bazdaki artışlarla hesaplanıyor. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki 5 ayın da aylık TÜFE'leri hesaplanarak memurların alacakları Maaş farkı ortaya çıkacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ 6429 LİRA

Son yapılan zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 6429 lira oldu. En düşük Memur Emeklisi maaşı da 4289 liraya yükselmişti.

YÜZDE 30.95 ZAM ALDILAR

2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılmıştı.

Etiketler : memur emekli maaş
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