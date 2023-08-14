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14 Ağustos 2023 Pazartesi 15:12:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 15:12:00

Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu

Kaynak: TRT Haber

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için 2024-2025 için zam teklifini açıkladı. 2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9. 2025 ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümet kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini sözleşme masasına sundu.

7'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinin 2. toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları kaydetti;

Masaya taraflar olarak değil paydaşlar olarak oturduk. Kamu görevlilerinini geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapıldı. Müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız. 967 madde üzerinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz. Oluşacak bu enflasyon farkının 2023 yılında verilen zamların ilave refah payı olarak verilmesinden kaynaklandığını da vurgulamak isterim.

2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimiz çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı oy olarak yüzde 5 teklifimizi açıklıyorum.

Böylece 2024 ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler : vedat ışıkhan memur memur emeklisi zam toplu sözleşme
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