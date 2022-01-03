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03 Ocak 2022 Pazartesi 10:18:00 - Güncelleme:03 Ocak 2022 Pazartesi 10:22:00

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

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Memur ve emekliler 2022 yılında yapılacak zam oranını merakla bekliyordu. Enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu.

Memur ve emekliler 2022 yılında yapılacak zam oranını merakla bekliyordu. Enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı.

Memur ve emeklinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı.

2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti.

2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak.

Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.

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