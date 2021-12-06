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06 Aralık 2021 Pazartesi 20:35:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 20:35:00

'Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 zam kararı aldık'

Kaynak: DHA

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Tüm memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'de 2022 bütçe görüşmelerinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş yaptığı açıklamada, "Tüm Memur ve emeklilerin maaşlarını yüzde 30-35 seviyelerinde artırma kararı aldık. Ayrıca zamları sadece doktorlara değil, sağlık çalışanlarımızı da ekleyerek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : memur memur maaşı emekli maaşı ak parti numan kurtulmuş
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