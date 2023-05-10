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10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:09:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:09:00

Memur maaşları ne kadar artacak? Gözler temmuz ayına çevrildi

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Kamu işçilerinin ücretlerine yapılan artışın ardından gözler memur ve emekliye yapılacak maaş zammında. Başkan Erdoğan, enflasyon farkının yanında refah payı verilmesine dönük bir hazırlığın olduğunu açıkladı. Maaşlar, mayıs ve haziran enflasyonlarına ek olarak belirlenecek refah payının da eklenmesiyle netlik kazanacak.

Başkan Erdoğan'ın "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var" açıklamasının ardından temmuz ayında memura refah payı verilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz zammında.

Yapılacak zam, yaklaşık 15 milyon emekliyi ve 4 milyon aktif çalışan memuru ilgilendiriyor.

"TEMMUZDA YÜKSEK BİR ZAMMIN KONUŞULACAĞINI ÖNGÖRÜYORUM"

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında yapılacak zamla ilgili, "Memurların özellikle yaptıkları görev nitelik eğitim durumu göz önünde bulundurulup sadece seyyanen değil dengelerin yeniden oluşturulması son derece önemli. Temmuz ayında yüksek bir zammın konuşulacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINDA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Memur ve emekliye zammın yanında refah payı düzenlemesi de yansıtılacak.

Memura yapılacak artış kadar memur emeklilerine de aynı oranda maaş artışı olacağını belirten Karakaş, "SSK- Bağ-Kur emeklilerine baktığımız zaman burada enflasyon farkı ve refah payı söz konusu burada da beklentiler yükseltildi" dedi.

ZAM ORANINDA MAYIS VE HAZİRAN ENFLASYONU DA ETKİLİ OLACAK

Memur ve emeklilerin yılın ilk 4 ayında kaydedilen enflasyon üzerinden alacağı fark şimdilik yüzde 12,68. Buna, önümüzdeki 2 aylık enflasyon da eklenecek.

Refah payının da belirlenmesiyle temmuzda alınacak maaşlar netlik kazanacak.

Etiketler : memur maaşı zam temmuz
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