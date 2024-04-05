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Memleket Partisi'nden yeni karar! Muharrem İnce duyurdu
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05 Nisan 2024 Cuma 21:11:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 21:11:00

Memleket Partisi'nden seçim mağlubiyeti sonrası yeni karar! Muharrem İnce duyurdu

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Son yapılan 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Türkiye genelinde yüzde 0,17 oy alan Memleket Partisi'nden yeni karar... Parti Genel Başkanı Muharrem İnce küçülmeye gittiklerini sosyal medya hesabı X üzerinden duyurdu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, X hesabından seçimlerin ardından alınan kararı açıkladı.

Hazine'den yardım alamadıklarını söyleyen İnce, "Sadece üyelerinin bağışları ile ayakta duran bir parti olarak masraflarımızı mümkün olduğunca kısma kararı aldık. Zaten iletişim olanaklarının bu kadar arttığı dijital çağda siyaset yapmanın araçlarının da değişmesi bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

PARTİ BİNALARI KÜÇÜLECEK

Parti binalarını küçültüp dijital platformlardaki varlıklarını artıracağını vurgulayan İnce, "Gönlü bizimle olan gençlerin, kadınların partiye daha fazla katılımını sağlayacağız. Gençlerle ve kadınlarla olan bağlarımızı güçlendireceğiz. Siyaset sahnesindeki varlığımızı güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.

İnce sözlerini şöyle tamamladı:

Uyarıları yapacaklarını belirten İnce 'Atatürk'ün yolunda; Akıl, Ahlak ve Adalet demeye inatla ve ısrarla devam edeceğiz. Türkiye'nin çoban ateşini söndürmeyecek, yaşama sevincini ve geleceğe olan ümidimizi hep canlı tutacağız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : memleket partisi muharrem ince yerel seçim
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