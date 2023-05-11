Memleket Partisi Genel Başkanı İnce basın toplantısı düzenleyecek

11 Mayıs 2023 Perşembe 11:19:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 11:19:00
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce basın toplantısı düzenleyecek
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek
Ayrıntılar geliyor...
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