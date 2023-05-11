Memleket Partisi Genel Başkanı İnce basın toplantısı düzenleyecek

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11 Mayıs 2023 Perşembe 11:19:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 11:19:00

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce basın toplantısı düzenleyecek

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, saat 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : memleket partisi muharrem ince basın toplantısı
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