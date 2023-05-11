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11 Mayıs 2023 Perşembe 11:19:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 11:19:00

Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Gerçek ya da montaj fark etmez diyor, gerçek ya da montaj diyemezsin. Çünkü gerçek değil bunu biniliyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir cumhurbaşkanı adayının itibarı önemlidir. Bu ülkenin savcıları bu ülkenin medyası bu ülkenin emniyeti benim itibarımı korumakla görevlidir.

5 milyar dolarlık banknot yazıyor geçiyor adam. Nerede bu savcılar? Pazar günü bankadan 10 milyon lira havale yapıyorlar. Benden başka mal varlığını açıklayan kimse yok. Ben açıklıyorum bana çamur atıyorlar. Her şey ortada. Adam evi nereden aldın diyor ben evi 2016'da almışım. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyor. Bir taraftan FETÖ saldırıyor Bir taraftan PKK saldırıyor. Şimdi Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir. Mutlaka o mecliste olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset yapsınlar, istedikleri kadar montaj dekont yapsınlar.

Saraydan para aldı çekilemez diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum Benim bu kumpaslardan sahte dekontlardan olmayan jiplerden korktuğum falan yok. En son geldiği nokta o çekilemez saraydan para aldı diyenler var. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum.

Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın.

Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin suçunu bize atacaklar. Bahaneleri kalmasın Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum. Hepinize teşekkürler.

Etiketler : memleket partisi muharrem ince basın toplantısı
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