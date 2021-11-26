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26 Kasım 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 11:30:00

Melik Yiğitel'den BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük

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24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Türkiye'ye yaptığı yatırımları eleştirenlere sert tepki göstererek, "İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük. Bu ne aşağılık kompleksi? Bu nasıl bir komplekstir? Sermayenin ırkı milliyeti mi olur?" ifadesinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında imzalanan 10 milyarlar dolarlık yatırımı eleştirenlere katıldığı televizyon programında çok sert tepki gösteren 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Fransa, İngiltere olunca sorun olmuyor, Arap olunca mı sorun? Bu ne aşağılık kompleksi? Bu nasıl bir komplekstir? Sermayenin ırkı milliyeti mi olur? Katar ve BAE'nin dünyanın her yerinde yatırımı var" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te katıldığı programda Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 10 milyar dolarlık yatırımın önemine değinen Yiğitel şunları söyledi:

"BU NASIL BİR KOMPLEKSTİR"

"Bu eleştirileri anlayamıyorum, Yarım asırlık gazeteci ağabeyimiz tweet atıyor, 'Türkiye ayağa düştü..' Fransa, İngiltere olunca sorun olmuyor, Arap olunca mı sorun? Bu ne aşağılık kompleksi? Bu nasıl bir komplekstir? Sermayenin ırkı milliyeti mi olur? Katar ve BAE'nin dünyayın her yerinde yatırımı var. Futbol kulüpleri, havaalanları, bilişim şirketleri sahibi bunlar. Londra'da, Paris'te, Roma'da birileri Araplaştık diye yürüyor mu?

"KATAR YATIRIMLARI DA ELEŞTİRİLDİ"

Katar yatırımlarına da bağırıp çağırdılar. Kalemler açıldı. Adamların Türkiye'ye yatırımları, ABD'ye Avrupa'ya yaptıklarının 10'da biri. 'Burası gelecek vadediyor. Paramı buraya yatırmak istiyorum' diyor.

BAE Endüstri ve Teknoloji Bakanı açıkça söylüyor; 'Ziyaretimizin temel amacı, ticaret ve iş ortaklığımızı artırıp, sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak ve uzun vadeli düşünüyoruz.' diyor. Yani geleyim, kâr edeyim hemen satayım değil, adam kendini bağlıyor."

Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Melik Yiğitel
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