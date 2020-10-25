Melek Aslan ölüme böyle gitti!

24 yaşındaki Melek Aslan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Matematik bölümünü öğrencisiydi.

Kentte tanıştığı 35 yaşındaki Orhan Vatansever ile evlilik kararı aldı. Ancak Vatansever genç kızı kıskandığı gerekçesiyle sürekli tehdit ediyordu.

Melek Aslan, 2 ay önce koruma ve uzaklaştırma kararı aldırdı.

Melek, 21 yaşındaki kardeşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Mustafa Aslan, tutuklandı.

Azmettirici olduğu iddiasıyla 35 yaşındaki Orhan Vatansever de yakalandı.

Melek Aslan'ın öldürüldüğü gün kaldığı aparttan çıktığı görüntüler ortaya çıktı.

''BABAMA ONU ÇOK SEVDİĞİMİ SÖYLEYİN''

Olayın ardından odasında yapılan aramada babasına yazdığı nota da ulaşıldı. Notta, "Eğer başıma bir şey gelirse babama onu çok sevdiğimi söyleyin" yazılıydı.