Meksika'da 33 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, polisin düzenlediği operasyonda, 33 kilogram fentanil ele geçirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı uluslararası kuzey yolu köprüsünde bir aracı durduran polis, gizli bölmede 33 kilogram fentanil buldu.

Araçtaki şüpheli gözaltına alındı.

Eyalet savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Fentanilin, ABD'ye gönderilmek üzere uyuşturucu karteli tarafından temin edildiği tahmin ediliyor.

Sentetik ağrıkesici olarak bilinen fentanilin, yapılan tıbbi çalışmalarda, morfinden 100 kat daha güçlü olduğu ve iki miligram alındığı taktirde ölümcül olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD'de on binlerce kişinin ölümüne yol açan fentanilin, neredeyse tamamının Çin'den kaçak olarak getirtilen kimyasallar sayesinde Meksika'da üretildikten sonra ABD'ye yasa dışı yollarla sokulduğu biliniyor.

PRİNCE DE FENTANİLDEN ÖLMÜŞTÜ

Dünyaca ünlü şarkıcı Prince, 21 Nisan 2016'da, 57 yaşında iken yanlışlıkla aşırı dozda fentanil aldığı için hayatını kaybetmişti.