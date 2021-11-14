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14 Kasım 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 14:31:00

Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! MSB, komandoların teröristlerin inlerine girdiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı

Kaynak: AA

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Komandoların, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında teröristlerin mağaralarına yaptığı baskınların görüntüleri Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) paylaşıldı.

Komandoların, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında teröristlerin mağaralarına yaptığı baskınların görüntüleri Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında bölgedeki 163 mağaraya giren komandolar, sadece ekim ayında 27 teröristi etkisiz hale getirdi.

Bir ay içinde teröristler tarafından kullanılan 16 güdümlü füze sistemi, büyük çaplı 3 havan, 15 roketatar, 7 uçaksavar, 16 keskin nişancı silahı, 81 piyade tüfeği, haberleşme sistemleri, ağır silahlara ait 7 bin 300, hafif silahlara ait 15 bin civarında mühimmat, 16 ton gıda malzemesi, 9 ton akaryakıt ve 40'ın üzerinde el yapımı patlayıcı (EYP) ve EYP yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Harekat kapsamında teröristler tarafından kullanılan 12 kritik nokta da komandolar tarafından imha edildi.

Bunlardan ikisi teröristlerce "Doğu Karargahı" ve "Batı Karargahı" olarak adlandırılan bölgeler oldu. Terör örgütünün barınak, eğitim, lojistik merkezi ve sözde karargah olarak kullandıkları mağaralar, komandolar tarafından tahrip edildi.

- KOMANDOLARIN "TERÖRİSTLERİN İNLERİNE" GİRDİĞİ ANLAR

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, teröristler tarafından kullanılan mağaralara yönelik aramaları ve mağaraların imha edildiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülere göre, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından çok dar tünellerden mağaralara giren komandolar, buralardaki "odaları" tek tek kontrol ediyor.

Silah ve mühimmattan haberleşme cihazlarına kadar birçok malzemenin bulunduğu mağaralar, daha sonra Mehmetçik tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getiriliyor.

- HEDEFLER TİTİZLİKLE BELİRLENİYOR

Harekatın her safhası detaylı şekilde planlanıyor. Birçok kaynaktan elde edilen istihbarat bilgileri ışığında belirlenen bölgeler, yerli ve milli üretim insansız hava araçları tarafından en ince detayına kadar inceleniyor.

İHA'lardan aktarılan görüntülerin de yardımıyla teröristlerin muhtemel barınma alanları, yapılacak operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtaları ile vurulacak hedefler tek tek belirleniyor.

Ateş destek vasıtalarıyla vurulan bölgelere taarruz helikopterlerinin desteklediği, komando birliklerinin bulunduğu helikopterler sevk ediliyor. Bölgeye indirilen komandolar, teröristlerin "girilemez" dedikleri alanlarda ilerleyerek terör örgütü tarafından kullanılan mağaraları tek tek imha ediyor.

- "TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

Bakanlık kaynakları, Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında bölgede yıllarca teröristler tarafından geniş bir alan içinde kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahların tahrip edildiğini belirtti.

Hudutlar ve halkın güvenliğini ileriden sağlamak için faaliyetlerin kararlılıkla sürdüğünü aktaran kaynaklar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde" ifadesini kullandı.

Kaynaklar, Irak için de tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütü ile mücadelenin Irak ile koordineli ve yakın iş birliği içinde sürdüğünü belirtti.

Etiketler : MSB Irak Pençe Yıldırım Harekatı
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