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21 Kasım 2022 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 13:00:00

Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

Kaynak: AA

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma Bölüğü, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda kimyasal ve nükleer tehdide karşı etkin rol alıyor.

Katar hükümeti, dost ve müttefik ülkelerden, silahlı kuvvetlere ait unsurlarla organizasyonun güvenliğine katkıda bulunmalarını talep etti.

Katar Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlamak üzere Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan'ın katılımıyla Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen MİLGEM TCG Burgazada'nın yanı sıra KBRN savunma bölüğü, Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ), bomba arama ve dronsavar timlerinin de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, bugün başlayacak FIFA 2022 Dünya Kupasında görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerenin Genel Kurul'da kabulünün ardından yola çıkan TCG Burgazada, FIFA 2022 Dünya Kupası kapsamında Katar'da görevine başladı.

BİRLEŞİK MÜŞTEREK GÖREV KUVVETİ OLUŞTURULDU

Organizasyonun güvenliğinin sağlanması maksadıyla hayata geçirilen Birleşik Müşterek Görev Kuvveti, oluşturulan koordinasyon merkezinden sevk ve idare edilecek.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasındaki FIFA 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları da önemli görev üstlendi.

Katar'ın başkenti Doha'daki askeri üsse konuşlanan KBRN savunma bölüğü, envanterindeki ekipmanlarla her türlü kimyasal, biyolojik, ve nükleer saldırıya müdahale için 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Alanında uzman, her türlü imkan ve kabiliyete sahip savunma bölüğü, olası bir acil durum karşısında alınabilecek önlemlere karşı hazırlanan çeşitli senaryoları da sürekli çalışıyor.

Mehmetçik, turnuva süresince özellikle sivillerin KBRN kirliliğinden korunması ve arındırılması için görev yapacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan mehmetçik dünya kupası kbrn
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