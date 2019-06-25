Mehmetçik'ten dört dörtlük temizlik

Şehrin merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 4 teröristten biri olan, sözde Dersim saha eyalet YPS sorumlusu “Hakkı Çemişgezek” kod adlı Cihan Çelebi'nin, İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesi'nde, 600 bin lira ödülle “turuncu” kategoride yer aldığı tespit edildi.

1 MİLYON 500 BİN TL ÖDÜL

Operasyonlarda etkisiz hale getirilen diğer teröristlerden sözde Batı cephe YPS sorumlusu “Sidar” kod adlı Mazlum Atar, sözde Dersim eyalet YPS gücünde “Adnan Piro” kod adlı Mahmut Alınbay ve sözde Dersim saha basın sorumlusu “Rızgar” kod adlı Abdulkerim Avras'ın 300 bin lira ödülle, arananlar listesinde “gri” kategoride yer aldığı belirlendi. Teröristlerden Çelebi'nin, 2017 ve 2018'de Ormanardı Gırdara köyü bölgesinde yol yapım şantiyesinin emniyetini almakla görevli güvenlik güçlerine yönelik saldırı olaylarına katıldığı ortaya çıktı. PKK’lı Alınbay'ın, 2015'te Pülümür’de Kırmızı Köprü Jandarma Karakol Komutanlığı karşısında bulunan Kalmam Tepe bölgesinde orman kesimi yapan 4 işçi ve bir işverinin kaçırılmasıyla, 2016’da Nazımiye ilçe merkezine yönelik eylemi yapan grup içinde olduğu belirlendi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Terörist Atar'ın da 2011'de Tunceli merkez Kuzey istikametinde bulunan Polis Özel Harekat gözetleme noktasına taciz, 2012'de Pülümür karayolundaki 15'inci Çığ tüneli yakınlarında yol kesme eylemi, bu eylemde 5 aracın yakılması, 2013'te Kocatepe yolu mevkiinde Abdullah Başyiğit isimli vatandaşın kaçırılması ve alıkonulması, 2015'te Uzuntarla mevkiinde meydana gelen yol kesme ve araçları yakma, 2016'da Ovacık ilçesi adliye lojmanlarına bombalı araçla yapılan saldırı olaylarına katıldığı tespit edildi.