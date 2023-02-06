Mehmetçikten deprem bölgesindeki vatandaşlara sıcak yemek desteği
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya 2. Ordu Komutanlığında görevli askerlerin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlara destek sağladığı belirtildi.
Açıklamada, birliklerin, deprem bölgesine seyyar mutfak desteği de sağlayacağı kaydedildi.
Meydana gelen deprem sonrası Malatya 2'nci Ordu Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlarımıza destek sağlıyor. Birliklerimiz tarafından ayrıca deprem bölgesinde seyyar mutfak desteği de sağlanacak. pic.twitter.com/IFyxlkIdq2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2023
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