Mehmetçikten deprem bölgesindeki vatandaşlara sıcak yemek desteği

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlara destek sağladığı belirtildi.

Açıklamada, birliklerin, deprem bölgesine seyyar mutfak desteği de sağlayacağı kaydedildi.

Meydana gelen deprem sonrası Malatya 2'nci Ordu Komutanlığımızda görevli Mehmetçiklerimiz, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü noktalarda yemek dağıtarak vatandaşlarımıza destek sağlıyor. Birliklerimiz tarafından ayrıca deprem bölgesinde seyyar mutfak desteği de sağlanacak. pic.twitter.com/IFyxlkIdq2