23 Haziran 2019 08:00 | Pazar
Mehmetçik'ten Alman teröriste 'Pençe'
TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik sürdürdüğü Pençe Harekatı kapsamında, 7 Nisan’da düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Bu teröristlerden birinin Alman Sarah Handelman olduğu belirlendi. 34 yaşındaki 'Sara Dorşin' kod adlı teröristin, 2017 yılında örgüte katıldığı öğrenildi.
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