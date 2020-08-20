Mehmetçiklerimizin dikkati büyük faciayı önledi! PKK'nın tuzakladığı 30 mayın imha edildi

Şırnak Cizre'de PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını imha edildi.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre’de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, Kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT Timlerimizce imha edildi." denildi.