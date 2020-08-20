Mehmetçiklerimizin dikkati büyük faciayı önledi! PKK'nın tuzakladığı 30 mayın imha edildi
Terörle mücadele tam gaz sürerken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yol kenarına döşenen 30 mayının imha edildiği kaydedildi.
Şırnak Cizre'de PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre’de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, Kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT Timlerimizce imha edildi." denildi.
Terör örgütü PKK, alçakça eylem arayışlarına devam ediyor. Şırnak/Cizre’de vatandaşlarımızın da kullandığı yol kenarına tuzaklanan 30 adet DM-11 antipersonel mayını, Kahraman Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilerek ÖMAT Timlerimizce imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/FRSE4rCNyu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2020
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