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10 Nisan 2021 Cumartesi 15:35:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 15:35:00

Mehmetçik'e son teknoloji üniforma! İlk kez görüntülendi

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Mehmetçik, son teknoloji ile üretilen yeni tip kamuflajları kullanmaya başladı. Yeni kamuflajların kalıpları üretim atölyesindeki bantlarda parça parça dikilerek son haline getirildi ve Mehmetçik'e maksimum konforu sağlamak için sahaya gönderildi.

Mehmetçik, son teknoloji ile üretilen yeni tip kamuflajları kullanmaya başladı. Türkiye'nin coğrafi yapısı dikkate alınarak tasarlanan yeni üniformaların dikildiği tesise ilk kez görüntülendi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kamuflaj olarak da bilinen eğitim üniformaları yenilendi. Son teknoloji ile yapılan özel üniformaların üretimini ilk kez görüntülendi.

DAHA ÖNCEKİ ÜNİFORMALAR İNCELENDİ

Mühendis Albay Neslihan Ay, önceden karşılaşılan problemlerin incelendiği bilgisini vererek, "Yeni eğitim kıyafetleri eğitim elbisesi, içine giyilen t-shirt, bot ve rüzgar ceketinden oluşmaktadır. Yerli ve milli olarak üretilen eğitim elbisesiyle kullanıcının ihtiyacı, personelin beklentileri ile daha önce kullanılan eğitim elbisesinde karşılaşılan problemler incelenmiştir" dedi.

Çalışmalar bu problemlere çözüm olması için yapıldı. Yeni üniformalar bilgisayarda tasarlandı. Sanal ortamda hazırlanan kalıplar kumaşa çıkartıldı.

COĞRAFİ YAPI DİKKATE ALINDI

Lazerli otomatik kesim makinasında tam 100 kat kumaş aynı anda kesilebiliyor. Çıkartılan kalıplardan arta kalan fire ise geri dönüşme gönderiliyor.

Yeni üniformalar hazırlanırken Türkiye ve harekat alanlarının coğrafi yapısı göz önünde bulunduruldu. Harita Genel Müdürlüğünden alınan görüntüler incelendi. Kamuflaj renk ve desenleri bunlara uygun olarak seçildi.

Neslihan Ay, üniformaların özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kumaşın özellikle polyester ve pamuk oranı değiştirilmiştir. Mukavemet değeri artırılmıştır. Hava geçirgenliği değeri yükseltilerek vücudun daha iyi nefes alabilmesi ve vücuttaki terin dışarıya daha kolay atılması sağlanmıştır. Ayrıca kumaşın yüzeyinde yapılan aprelerle su iticilik ve yağ iticilik değerleri yükseltilmiştir."

ÜNİFORMALAR TEK TEK KONTROLDEN GEÇİRİLİYOR

Yeni kamuflajların kalıpları üretim atölyesindeki bantlarda parça parça dikilerek son haline getiriliyor ve Mehmetçik'e maksimum konforu sağlamak için sahaya gönderiliyor.

Hazırlanan üniformalar, paketlenmeden önce tek tek kalite kontrol işleminden geçiriliyor.

Etiketler : mehmetçik üniforma teknoloji
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