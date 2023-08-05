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05 Ağustos 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 11:00:00

Mehmetçik, yaralı kadın teröristi sedyeyle taşıdı, tedavisini yaptı

Kaynak: AA

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Komandolar operasyon bölgesinde yaralı yakaladıkları kadın teröristi sedyeyle taşıdı.

Milli Savunma Bakanlığının, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde yaralı yakalanan "Aria" kod adlı Şengül Bulut isimli teröristin Mehmetçik tarafından sedyeyle taşındığı anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

MAĞARADA TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT CEPHANELİK TESPİT ETTİ

Edinilen bilgiye göre komandolar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekat bölgesindeki arama-tarama faaliyetleri sırasında Hasanava Deresi yakınlarındaki bir mağarada terör örgütüne ait büyük bir cephanelik tespit etti.

Saklanan terörist grubunun komandolara ateş açması üzerine bölgede yoğun çatışmalar yaşandı. Bölgeye çağrılan hava desteğinin ardından terörist grup komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Söz konusu gruptaki Şengül Bulut adlı terörist çatışmada yaralandı.

Hasanava Deresi'ne saklanan teröristin yeri, çatışmanın ardından komandoların arama tarama faaliyetleri sırasında belirlendi.

Dereden çıkarılan terörist sedyeye alınarak temas bölgesinden çıkartıldı. Mehmetçik, sedye ile üs bölgesine taşıdığı teröristin yaralarına müdahale etti.

Paylaşımda "Aria" kod adlı teröristin ifadelerine de yer verildi. Pansumanı yapılan, tedavisi gerçekleştirilen terörist, "Türk askerleri beni buldu. İlk yaptıkları şey yaralarıma müdahale etmek oldu. Su, yemek verdiler. Ellerinden gelen bütün her şeyi yaptılar. Hatta bulunduğum yerden beni çıkarmak için sırtlarına almayı bile teklif ettiler. Yaklaşımları çok farklıydı. Çok etkilendim. Hiçbir şey dışarıdan görüldüğü gibi değil. Sabahtan beri kaç defadır tüm yaralarımı tekrar tekrar açıp pansuman yapıyor, ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu söylemek istedim, bu bilinmelidir." ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK CEPHANELİK

Öte yandan komandolar çatışmanın yaşandığı mağarada yaptıkları aramada 15 bin 400 doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirdi.

Bakanlık kaynakları söz konusu mağaranın bölgede şu ana kadar ele geçirilen cephaneliklerin en büyüklerinden olduğunu belirtti.

Bununla birlikte etkisiz hale getirilen teröristlerle M- 16 ve AK-47 tüfekleri ile bunlara ait çok sayıda mermi, el bombaları, iki aksiyon kamerası ve termal dürbün de ele geçirildi.

Etiketler : mehmetçik yaralı kadın terörist
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