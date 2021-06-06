Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

Kuzey Irak'ta terör hedeflerine gerçekleştirilen operasyonların yanında yurtiçinde de mücadele sürüyor.

EREN-11 OPERASYONLARINDA 2 TERÖRİST ETKİSİZ!

MSB'den yapılan açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Hizan ilçesi Akbıyık köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J- SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam ediyor. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.