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06 Haziran 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 17:00:00

Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor

Kaynak: AA

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Terörle mücadele yurtiçi ve yurtdışında devam ediyor. Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirilirken, Eren-11 operasyonlarında ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

Kuzey Irak'ta terör hedeflerine gerçekleştirilen operasyonların yanında yurtiçinde de mücadele sürüyor.

EREN-11 OPERASYONLARINDA 2 TERÖRİST ETKİSİZ!

MSB'den yapılan açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Hizan ilçesi Akbıyık köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J- SİHA, Atak Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam ediyor. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı MSB Eren-11 Operasyonları
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