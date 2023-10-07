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Mehmetçik terör hedeflerini vuruyor: En az 14 terörist etkisiz
07 Ekim 2023 Cumartesi 09:50:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 09:50:00

Mehmetçik terör hedeflerini vuruyor: En az 14 terörist etkisiz

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedeflerin gece boyunca ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğu belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz" başlıklı açıklamada, "İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk terörist
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