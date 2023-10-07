Mehmetçik terör hedeflerini vuruyor: En az 14 terörist etkisiz
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedeflerin gece boyunca ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğu belirtildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2023
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.
İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz... pic.twitter.com/A67o3VlZVt
Suriye'nin kuzeyindeki 15 terör hedefi hava harekatlarıyla vuruldu
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz" başlıklı açıklamada, "İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
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