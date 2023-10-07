Mehmetçik terör hedeflerini vuruyor: En az 14 terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedeflerin gece boyunca ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğu belirtildi.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz!



Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.



İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz... pic.twitter.com/A67o3VlZVt