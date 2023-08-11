Mehmetçik şehitlerin kanını yerde bırakmıyor: 3 terörist daha etkisiz

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan "Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz" ifadeleriyle yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin daha havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi.
Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen... pic.twitter.com/ZjFlUrsvWU
Açıklamada, "Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar." ifadelerine yer verildi.
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