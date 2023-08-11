Mehmetçik şehitlerin kanını yerde bırakmıyor: 3 terörist daha etkisiz

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11 Ağustos 2023 Cuma 09:57:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 09:57:00

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan "Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz" ifadeleriyle yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin daha havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : pkk terörist milli savunma bakanlığı mehmetçik
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