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03 Nisan 2023 Pazartesi 14:08:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 14:08:00

Mehmetçik Okulları depremzede öğrencilere destek oluyor

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli kurulan Mehmetçik Okulları, depremzede öğrencilere destek olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki okullardan görüntülere yer verildi.

Görüntülerdeki öğrencilerden 12. sınıf öğrencisi Sinem Yüce, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandığını, çalışmalarını sunulan imkanlardan yararlanarak sürdürdüğünü söyledi.

İslahiye Opet Anadolu Lisesi rehberlik öğretmeni Hasan İleri de depremin ardından dijital ağlarla öğrencilerle bağlantı kurduklarını, eğitimlerini sürdürmeleri için öğrencilere kitaplar başta olmak üzere materyal desteğinde bulunduklarını kaydetti.

Etiketler : milli savunma bakanlığı milli eğitim bakanlığı mehmetçik okulu depremzede öğrenci

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