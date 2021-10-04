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04 Ekim 2021 Pazartesi 18:10:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 18:10:00

Mehmetçik 'imkansız' denilen mağaraya girdi: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün "ele geçirilmesi imkansız" diye tanımladığı sözde doğu karargahına girildiğini, komandoların 12 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün "ele geçirilmesi imkansız" diye tanımladığı sözde doğu karargahına girildiğini, komandoların 12 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve "ele geçirilmesi imkansız" diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi.

Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren komandolarımız, terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı msb ırak operasyon terör örgütü
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