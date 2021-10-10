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10 Ekim 2021 Pazar 17:56:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 17:56:00

Mehmetçik'in dikkatinden kaçmadı! Türkiye sınırına 200 kilometrelik tünel

Kaynak: TRT Haber

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Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 2 yıl geçti, bölgede teröristlerden kalan izler temizlenmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arazi taramalarında şu ana kadar 1433 tünel ve toplam 200 kilometre uzunluğunda yüzlerce hendek bulundu. Tünel ve hendeklerin DEAŞ'la mücadele edilen alanlarda değil de Türkiye sınırında kazılmış olması dikkat çekiyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri iki yıl önce düzenlenen Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG işgalinden kurtarıldı.

TRT Haber'in haberine göre, harekatın ardından başlatılan bölgedeki arazi taramaları ise devam ediyor. Şu ana kadar toplam 300 kilometre uzunluğunda bin 433 tünel bulundu. 200 kilometre uzunluğunda yüzlerce hendek de tespit edildi.

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından geçen iki yıllık süre içerisinde Mehmetçik'in tel Abyad ve Resulayn bölgesindeki arama tarama faaliyeti devam ederken şu ana kadar yüzlerce tünel ortaya çıkarıldı.

BARIŞ PINARI BÖLGESİNDEKİ TÜNEL VE HENDEKLERİN ÇOĞU TÜRKİYE SINIRINDA

Bu tünellerin şu anda içerisindeki betonun kalınlığı bir metreye ulaşırken yüksekliği ise iki metre düzeyinde.

Tünel ve hendeklerin DEAŞ'la mücadele edilen alanlarda değil de Türkiye sınırında kazılmış olması dikkat çekiyor.

Etiketler : Suriye Tel Abyad ve Rasulayn PKK/YPG işgali
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