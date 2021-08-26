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26 Ağustos 2021 Perşembe 16:02:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 16:02:00

Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor... İlk uçak indi

Kaynak: AA

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Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin tahliyesine başlandı.

İlk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara'ya hareket etti.

İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

OTOBÜSLERLE ESENBOĞA HAVALİMANI'NDAN AYRILDI

Afganistan'daki görevlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gelen Türk askerleri, otobüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı.

Türk vatandaşlarının Kabil'den tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin Türkiye'ye dönüşü sürüyor.

Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden ilk kafile, buradan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara'ya geldi. 345 yolcunun bulunduğu uçaktaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, işlemlerin tamamlanmasının ardından otobüs ve minibüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı.

Etiketler : Türk vatandaşları Türk Hava Kuvvetleri Afganistan
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