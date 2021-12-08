Yine İBB yine arıza

Yine İBB yine arıza! Mehmet Tevfik Göksu görüntüleri paylaştı

İstanbul'da Halkalı-İkitelli arasında sefer yapan İETT otobüsü bozuldu. Arıza sonrası otobüsteki yolcular, yollarına yürüyerek devam etti. İstanbullular, yola yürüyerek devam etti.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah İstanbul..." ifadelerini kullandı.

Göksu'nun paylaştığı görüntülerde, İBB'nin vatandaşa hizmet noktasında sınıfta kaldığı bir kez daha gözler önüne serildi.