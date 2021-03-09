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09 Mart 2021 Salı 20:08:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 20:08:00

Meclis'te kadına yönelik şiddet komisyonu kurulacak

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TBMM'de 'kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve tedbirlerin belirlenmesi amacıyla' bir araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Meclis'te kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla komisyon kurulmasına karar verildi

TBMM Genel Kurulunda, "Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz" açıklaması yapmıştı.

Etiketler : meclis tbmm başkan erdoğan kadına yönelik şiddet
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