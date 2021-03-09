Meclis'te kadına yönelik şiddet komisyonu kurulacak
TBMM'de 'kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılması ve tedbirlerin belirlenmesi amacıyla' bir araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
Meclis'te kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla komisyon kurulmasına karar verildi
TBMM Genel Kurulunda, "Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz" açıklaması yapmıştı.
- Risk haritası kızarıyor: Kısıtlamalar geri dönebilir
- Meclis'te kadına yönelik şiddet komisyonu kurulacak
- Bakan Akar duyurdu! 25 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan'dan Erol Kohen'e başsağlığı mesajı
- Hasan Basri Yalçın 10 Mart Çarşamba gününden itibaren 24 TV'de: Brifing Odası
- "Sen ne menem bir siyasi fırıldaksın?"