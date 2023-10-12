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12 Ekim 2023 Perşembe 14:09:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 14:09:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Kalibaf ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İnsani yardımlar ve Gazze'deki masum sivillere sahip çıkma konusunda müşterek hareket edilmesinde büyük fayda görüyoruz." dedi.

Meclis'te Gazze Özel Oturumu... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile telefonda görüştü.

Kurtulmuş ile Kalibaf arasındaki görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ile güncel bölgesel meseleler ele alındı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, adil ve hakkaniyetli barışın önünü açmak için acil ateşkes ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak insani yardım kapsamında özellikle temel ihtiyaç maddelerinin bölgeye ulaştırılması için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, gerilimin artması ve yayılması tehlikesine de dikkati çekerek itidal çağrısını yineledi.

İslam dünyası olarak müştereken hareket edilmesi ve ortak ses çıkarılması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Siyonist rejimin başından itibaren en büyük gücü, karşısındaki İslam dünyasının dağınık olmasıdır. Hiç olmazsa burada insani yardımlar ve Gazze'deki masum sivillere sahip çıkma konusunda müşterek hareket edilmesinde büyük fayda görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, TBMM'de bugün İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme yapılacağını bildirerek, TBMM olarak bütün dünya kamuoyuna Gazze'de yaşanan gayriinsani durum karşısındaki rahatsızlıklarını ve Filistinlilerin hakkını, hukukunu koruyacak bir tavır içerisinde olduklarını ilan edeceklerini aktardı.

Kalıcı barışın üç şartının olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, tam manasıyla egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin varlığı, yani iki devletli bir çözümün sağlanması. İkincisi, Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Filistinlilerin evlerini, iş yerlerini işgal ederek oraya yerleşen, onları evlerinden, köylerinden atan yerleşimciler meselesine son verilmesi. Üçüncüsü ise başta Mescid-i Aksa olmak üzere İslam'ın bütün kutsal mekanlarının masuniyetinin korunmasının garanti altına alınmasıdır."

Kalibaf da TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği Kurtulmuş'a, Türkiye ile İran'ın parlamenter seviyede çok iyi ilişkilerinin olduğunu ve Kurtulmuş'un göreve gelmesiyle ilişkilerin çok daha güçlü olacağını söyledi.

İsrail-Filistin çatışması dolayısıyla Gazze'de su, gıda, elektrik, hastaneyle ilgili sıkıntılar yaşandığını aktaran Kalibaf, Filistin halkına yönelik yardımların ulaştırılması için çalışmalar yapılmasında Türkiye'nin desteğini istedi.

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