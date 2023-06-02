VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borç yapılandırmasına bayram düzenlemesi
ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,7'ye çıktı
Terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı
HDP'liler İstiklal Marşını yine okumadı
Hem seçmene hem Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret... 'Merzifon eşeği'ne benzetti
Başkan Erdoğan 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni dolayısıyla TBMM'de
02 Haziran 2023 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 13:00:00

Meclis'e ziyaretçi yasağı

Kaynak: AA

ABONE OL

28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Andiçme törenleri nedeniyle Meclis'e bugün ve yarın ziyaretçi alınmayacak.

TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince bugün TBMM Genel Kurulunda 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni yapılacak. Buna göre, saat 12.30'da TBMM Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak ve saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu toplanacak.

Tören nedeniyle, protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

TBMM Genel Kurulunda Anayasa hükümleri gereğince yarın da Cumhurbaşkanı Andiçme Töreni yapılacak. Tören nedeniyle protokole dahil kişiler ile davetiye gönderilenler dışında Meclis'e ziyaretçi alınmayacak.

Etiketler : meclis ziyaretçi milletvekili cumhurbaşkanı andiçme töreni
Favori yemeği kuru fasulye

Favori yemeği kuru fasulye
Küslük bitti

Küslük bitti
Barıştılar

Barıştılar
Sevgilisinin hasretine dayanamadı

Sevgilisinin hasretine dayanamadı
Şefler buluştu

Şefler buluştu
Aktris'te özel gösterim

Aktris'te özel gösterim
Çocuklarıyla eğlendiler

Çocuklarıyla eğlendiler
Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı
Romantik Kıvanç

Romantik Kıvanç

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX