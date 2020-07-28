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28 Temmuz 2020 Salı 13:37:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 13:37:00

Meclis'e dijital komisyon geliyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dijital Mecralar Komisyonu kuruluyor. Bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesine yönelik kurulacak komisyon 17 üyeden oluşacak. Komisyon internet suçlarıyla mücadeleye ilişkin önerilerde bulunacak.

'Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı.

17 üyeden oluşan komisyonun üye dağılımı siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına göre belirlenecek. Komisyon, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verilecek.

İNTERNET SUÇLARINA KARŞI ETKİN MÜCADELE

Komisyonun görevleri arasında internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi, internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konularında görüş ve öneriler sunmak yer alıyor.

Ayrıca bu konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak, gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak, internetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak da komisyonun görevleri arasında.

İÇERİK SAĞLAYICILARDAN BELGE-BİLGİ İSTEYECEK

Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarından, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılardan, erişim sağlayıcılardan, yer sağlayıcılardan ve yerli-yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi alma yetkisine sahip olacak.

Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanılacak. Gerekli görüldüğünde uzmanlar fikirlerini almak üzere komisyona çağırılabilecek.

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