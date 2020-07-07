  • BIST
    119395
  • Dolar
    6,8596
  • Euro
    7,7471
  • Altın
    395,5880
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a hapis istemi!
AK Parti'li Ünal'dan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da yarın sağanak bekleniyor
Milli Savunma Bakanı Akar İtalyan mevkidaşı Guerini ile bir araya geldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 133 bini aştı
Roma'da gelin adaylarından Kovid-19 kısıtlamaları protestosu
Afganistan'da bombalı saldırılarda 10 polis öldü
Gayrimenkul Döngü Hızı en yüksek il İstanbul en yavaş il Artvin
Diyanet'ten önemli hac açıklaması
Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Meclis Başkanı seçiliyor... Oylamada ikinci tura geçildi
Bakan Akar'dan Fransa'ya tepki!
Kovid-19 pandemisinde ikinci dalga
İran'ın muhtemel tepkileri
Brezilya Devlet Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Akılalmaz yöntem! Bu yolla Türk vatandaşlığına geçiyorlar
Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölenlerin sayısı 56'ya yükseld
İstifa edip tazminat alabilirsiniz! İşte şartlar...
Meclis yeni başkanını seçiyor
Altın fiyatları inişli çıkışlı
Meteoroloji'den İstanbul ve 8 il için son dakika uyarısı
İmamoğlu'na yönetici dayanmıyor! İBB Genel Sekreterliği'ne getirdiği isim bakın kim çıktı?
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Esed rejimi İdlib'de savaş suçu işledi
Korona bağışıklığı kısa süreli olabilir Sürü bağışıklığı hayal mi?
07 Temmuz 2020 Salı 15:47:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 15:48:00

Meclis yeni başkanını seçiyor

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçmek için toplanıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle yenilenecek Meclis Başkanlığı seçimi için bugüne kadar 6 isim adaylığını açıkladı.

TBMM Başkanı ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden adaylık başvurusunda bulundu.

Başkanlık için adaylık başvurusu yapılan CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler yarışa katılacak diğer isimler oldu.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER