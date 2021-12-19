Stok yapana ağır fatura!

Meclis stokçuluk düzenlemesi için mesai yapacak

Meclis'te bütçe görüşmelerinin ardından yoğun mesai yeni haftada da devam edecek. İlk iş, maddeleri kabul edilen ve enerji alanında değişikliklerin yer aldığı torba kanun teklifi olacak. Onu stokçulara cezayı ağırlaştıran düzenleme takip edecek.

Bütçe görüşmelerinin ardından ilk iş enerji alanında düzenlemelerin yer aldığı torba kanun teklifi olacak. Genel Kurul'da maddeleri kabul edilen teklife göre, elektrikten alınan TRT payı kaldırılacak.

Yerli otomobil TOGG'un da aralarında bulunduğu elektrikli araçların şarj istasyonlarının altyapısı oluşturulacak.

STOKÇULARA AĞIR CEZA GELİYOR

Komisyonda kabul edilen stokçuluğa ağır cezalar öngören düzenleme de Meclisin gündeminde olacak.

Teklife göre stokçuluk yaptığı belirlenenlere, en az 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilecek.

Asgari ücretin vergi dışı kalması için de adım atılacak. Kanun teklifinin bu hafta Meclis'te yasalaştırılması planlanıyor.

GRUP TOPLANTILARI YENİDEN BAŞLAYACAK

Bütçe görüşmeleri sebebiyle ara verilen grup toplantıları da yeniden başlayacak. 2 haftalık aranın ardından liderler, milletvekillerine hitap edecek.