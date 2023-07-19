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19 Temmuz 2023 Çarşamba 17:53:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 17:53:00

Meclis olağanüstü toplanacak... TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan çağrı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, olağanüstü toplantı çağrısı üzerine Genel Kurulu 25 Temmuz saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

Kurtulmuş, CHP'nin, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yaptığı olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun, Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 25 Temmuz 2023 Salı günü saat 15.00'te toplanması için çağrıda bulundu.

Etiketler : TBMM Başkanı olağanüstü toplantı genel kurul
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