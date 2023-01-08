VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bugün vatan aşkıyla dolu kalbimizle şehitlerimizin emanetini devraldığımız günü hürmetle yad ediyor...
Karaman YHT hattında 1 yılda yaklaşık 1,2 milyon yolcu seyahat etti
Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Hac kontenjanları belli oldu
İYİ Partili vekilden FETÖ itirafı! Akşener mesajını 'yumuşatmış'
"Türkiye bugün yükselişi ile bütün dünyada örnek gösterilen bir ülke"
MSB'den Sarıkamış şehitleri için anma videosu
Karadeniz gazında sona doğru
Meclis, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi için mesai yapacak
AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında indirimli bilet kampanyası
2022'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
'Tarım Cebimde' mobil uygulaması Kayserili çiftçilerin işini kolaylaştırdı
Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak
FETÖ üyesi ihraç yüzbaşı İstanbul'da yakalandı
'Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı' savunma sanayisinden 6 milyar dolarlık ihracat hedefi
Milli Savunma Bakanlığı 16 bin sözleşmeli er alacak
'Togg' için tarih verdi! "Türkiye'nin yollarında görmeye başlayacağız"
MTV ödemelerinde son gün 31 Ocak
Ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı
Yurtta hava durumu
Şehitlerin izinde yürümek için binlerce vatandaş Allahuekber'de bir araya geldi
Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak
Ailece kar tatili
Sessiz Zehra
08 Ocak 2023 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 12:45:00

Meclis, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi için mesai yapacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Genel Kurulda, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi görüşülecek. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Meclis, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, pazartesi günü Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Düzenleme daha sonra haftalık çalışmasına 10 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurulda ele alınacak.

Teklife göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretleri ile malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarında artış oranı yüzde 30 olarak uygulanacak. Emeklilere ve hak sahiplerine ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları için asgari ödeme tutarı 5 bin 500 lira olarak belirlenecek.

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği Haziran 2023'e kadar uzatılacak ve bu desteğin tutarı 400 liraya çıkarılacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde, hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek.

2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan vergi istisna ve muafiyetine ilişkin düzenlemeler, 2023 yılı için de geçerli olacak.

ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI KURULACAK

Genel Kurulda daha sonra Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında toplanmasını öngören Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Düzenlemeye göre, Uludağ Alanı sınırlarında kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığınca kamulaştırılabilecek.

Uludağ Alanı'nda korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her tür plan, proje, uygulama, iş ve işlemler, Uludağ Alan Komisyonu kararları uyarınca yürütülecek.

Uludağ Alanı'nda gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi Uludağ Alan Başkanlığında olacak.

Ulaşım, giriş kontrolü, alan güvenliğinin sağlanması, parklarına ve ziyaretçi merkezlerinde ödenecek ücretler ile Uludağ'dan faydalanma koşullarına yönelik usul ve esaslar, Uludağ Alan Başkanlığınca belirlenecek.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, çarşamba günü toplanarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi'ni görüşecek.

Teklifle, Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmalar yapmak, yurt dışında arkeolojik kazı, araştırma ve incelemeler gerçekleştirmek üzere Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak.

Vakıf, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlara proje teklifleri sunabilecek, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleyebilecek.

Vakıf tarafından yurt dışında arkeolojik kazıların yapıldığı yerlerde geçici temsilcilikler açılabilecek.

CHP'Lİ BAŞARIR İLE İYİ PARTİLİ TÜRKKAN'A AİT DOKUNULMAZLIK DOSYALARI

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, çarşamba günü CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini görüşmek için toplanacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun perşembe günkü toplantısında, Espiye ve Bolu Ceza İnfaz Kurumları ile Almanya inceleme raporu ele alınacak.

Bu arada milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin de Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Etiketler : meclis memur emekli maaş ali mahir başarır lütfü türkkan
3 Günlük Dünya'ya geri sayım

3 Günlük Dünya'ya geri sayım
Mustafa Uslu haksız bulundu. Senariste 100 bin lira ödeyecek

Mustafa Uslu haksız bulundu. Senariste 100 bin lira ödeyecek
Dublör kullanmadı

Dublör kullanmadı
“Yiğit'in yarattığı kadını seviyorum”

“Yiğit'in yarattığı kadını seviyorum”
Dizi aşkı gerçek oldu

Dizi aşkı gerçek oldu
Junior Ferit

Junior Ferit
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
2 gün 2 gece açılış

2 gün 2 gece açılış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX