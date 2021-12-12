2022 yılı bütçe maratonu tamamlanacak

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12 Aralık 2021 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 18:30:00

Meclis bu hafta 2022 yılı bütçe maratonunu tamamlayacak

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulu, yarın saat 11.00'de toplanarak 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerini sürdürecek.

Meclis, bu hafta 2022 yılı bütçe maratonunu tamamlayacak.

TBMM Genel Kurulu, yarın saat 11.00'de toplanarak 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerini sürdürecek.

Mecliste bu hafta, Cumhurbaşkanlığı ve iki bakanlığın yanı sıra 23 kamu kurumunun bütçesi ele alınacak.

Genel Kurul'da bu hafta 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimi şöyle:

13 Aralık Pazartesi: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

14 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı.

Aynı gün 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 dört maddesi, 15 Aralık Çarşamba günü 9 maddesi, 16 Aralık Perşembe günü ise 3 maddesi görüşülecek.

Meclisin bütçe maratonu, 17 Aralık Cuma günü, bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla tamamlanacak.

Etiketler : tbmm bütçe maratonu kanun teklifi genel kurul
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