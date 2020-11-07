Meclis Başkanı Şentop'tan Fransa'ya sert tepki

Meclis Başkanı Şentop'tan Fransa'ya: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkiyalıktır

Fransız polisinin çocukları gözaltına almasıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Şentop: 'Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır. Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler var' dedi.



TBMM Başkanı Prof Dr. Mustafa Sentop, Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörist muamelesi" gören ve 5 Kasım günü erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak karakolda sorgulanan 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuk ve ailelerine destek verdi.

Meclis Başkanı Şentop, “Bu devlet eliyle yapılan bir eşkiyalıktır. Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler var. Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır.

Şimdi iş iyice çığrından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun Peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak bir takım adımlar atıldığını görüyoruz.

Büyükelçimiz ile konuştum. Ailelerimizde haklarını arama hususunda adımları atacaklar” dedi.

FRANSA'DA 4 TÜRK ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINIP 11 SAAT SORGULANDI

Fransa'da okudukları okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörist muamelesi" gören 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuk ve aileleri yaşadıkları dehşeti anlattı.

Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörist muamelesi" gören ve sabah erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak karakolda sorgulanan 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuk ve aileleri yaşadıkları dehşeti Anadolu Ajansına (AA) anlattı.

AA'da yer alan habere göre, Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, ülkede Müslümanlara yönelik hukuk dışı uygulamalar tırmanmaya başladı.

1992 Kış Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Fransa'nın Albertville ilçesinde, 10 yaşlarında 3'ü Türk 1 Mağrip (Cezayir) kökenli 4 çocuk, 5 Kasım Perşembe günü sabahın erken saatlerinde uzun namlulu silahların gölgesinde uyandı.

Dehşeti yaşayan çocuklar, polis tarafından ailelerinden kopartılıp tek başlarına karakola götürülerek 11 saat sorgulandı.

Kısa zamanda sosyal medyada yayılan polis baskını, Fransa'da yaşayan Türk ve Müslümanlar arasında büyük tepkiye yol açtı.

Çoçukların Louis Pasteur İlköğretim Okulu'ndaki bir soru karşısında, "Hazreti Muhammed'e karşı yapılan karikatürleri sevmediklerini ve kötü olduklarını söylemeleri" öğretmenleri tarafından polise ihbar edildi.

Polis de ihbarı "terörizme destek" olarak algıladı ve 4 eve eş zamanlı baskın düzenledi.

Fransız polisi, baskında ve karakolda "terörist muamelesinde" bulunduğu küçük yaştaki çocukların inançlarını sorguladı.

Karakolda ifadeleri alınan ailelere de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında siyasi sorular yöneltildi. Ailelerin başörtüsü ve inancı sorgulandı.

Sınıf öğretmeni hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanan ailelerin en büyük korkusu ise evlatlarının ellerinden alınması.