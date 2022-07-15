Meclis Başkanı Şentop: Türkiye bu hain tertibi boşa çıkardı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM'deki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma programında konuştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

15 Temmuz gecesi ne olduğuna milletçe şahidiz. Elbette o gece ne olduğunu bilmek mühimdir ve lüzumludur.

Türkiye bu hain tertibi boşa çıkardığı, devlete yuvalanmış ifsat ve ihanet çetesini tasfiye ettiği son 6 yılda pek çok atılım gerçekleştirmiştir.

Kökü dışarıda devşirilmiş yapılar ve öğrenilmiş çaresizlikle iğdiş edilmiş çarpık zihniyetler tasfiye edildikçe aziz milletimizin kudreti ve tarihe yön verme istihdadı bir kez daha ortaya çıkacaktır.