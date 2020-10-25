Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepk: İslam düşmanlıkları ayan olmuştur
Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından Fransız lider Macron'a tepki gösterdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik sözlerine tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Batılı değerler maskesini çıkartınca Macron ve türdeşi siyasetçilerin ilkel ırkçılıkları ve İslam düşmanlıkları en çirkin hâliyle ayan olmuştur. Tarih Macron'u ve benzerlerini devletlerini yok oluşa sürükleyen figürler olarak kaydedecektir. Vaad haktır: Bâtıl zâil olacaktır" ifadelerini kullandı.
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