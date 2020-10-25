  • BIST
    1190.63
  • Dolar
    7,9701
  • Euro
    9,4633
  • Altın
    487,2030
İstanbul
14 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Korkma Miço! Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı devam ediyor
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepk: İslam düşmanlıkları ayan olmuştur
Fahrettin Altun'dan flaş tepki: Her bedeli ödeyerek savunacağız
Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı
8. Boğaziçi Film Festivali'nde ulusal yarışma heyecanı devam ediyor!
Bosphorus Film Lab çevrimiçi etkinlikleriyle ilk gününü geride bıraktı
Başkan Erdoğan'dan Wilders'e sert tepki, ABD'ye hodri meydan
Fenerbahçe'den farklı galibiyet
Azerbaycan ordusu vura vura ilerliyor! Hedefler böyle imha edildi
Yaz bitti! Köpekler terk edildi
Macron'a tepki yağıyor! İmran Han: İslam düşmanlığını teşvik ediyor
Melek Aslan ölüme böyle gitti!
Adana'da aile arasında ağaç kesme kavgası: 2 ölü
İstanbul için korkutan uyarı!
RTÜK Başkanı Şahin'den Netflix açıklaması
Bakan Akar'a Pakistan'da ''mehter'' sürprizi
Firari eski HDP milletvekilinin Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan oğlu adliyede
Bolu'da çok sayıda ev yanıyor
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası başladı
Sel suları, fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluşturdu
Birkaç dakikayla geç kaldı! Gözyaşlarına boğuldu
İstanbul'da "değnekçi" operasyonu
Baldız cinayeti sanığına verilen ceza onandı
Bakan Akar'dan Pakistan'da önemli açıklamalar
25 Ekim 2020 Pazar 17:53:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 17:59:00

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepk: İslam düşmanlıkları ayan olmuştur

Kaynak: DHA

ABONE OL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından Fransız lider Macron'a tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik sözlerine tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Batılı değerler maskesini çıkartınca Macron ve türdeşi siyasetçilerin ilkel ırkçılıkları ve İslam düşmanlıkları en çirkin hâliyle ayan olmuştur. Tarih Macron'u ve benzerlerini devletlerini yok oluşa sürükleyen figürler olarak kaydedecektir. Vaad haktır: Bâtıl zâil olacaktır" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER