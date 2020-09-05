Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan esprili paylaşım: Adi ayırlı olsun
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Devlet Hastanesi ile ilgili esprili bir paylaşım yaptı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz günlerde 'hastane' yazısındaki 'H' harfinin ışığının sönmesi nedeniyle sosyal medyada güldüren yorumlar yapılan Tekirdağ Devlet Hastanesi ile ilgili esprili bir paylaşım yaptı.
Şentop paylaşımında, "Kısa bir zaman sonra açılacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde son inceleme ve değerlendirmelerimizi yaptık. Adi ayırlı olsun" ifadelerini kullandı
Kısa bir zaman sonra açılacak olan Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde son inceleme ve değerlendirmelerimizi yaptık.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 4, 2020
Adi ayırlı olsun. pic.twitter.com/nFkHdkY0k0
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