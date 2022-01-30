VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ekonomisi istihdam, ihracat ve yatırımla büyüyecek
Son 24 saatte 88 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Meclis'in 11 günlük arası bitiyor
"Ben ihalelere imza atmam"
"Biz bütün dünyaya hakkı anlatan bir Türkiye'yiz"
Stoltenberg'den Ukrayna açıklaması!
"Türkiye güvenilir bir ortak"
Türkiye ekonomisi istihdam, ihracat ve yatırımla büyüyecek
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
"Sonucu korkunç olur"
Komşuda 'Made in Turkey' şoku!
Anlaşmayı imzalamaya hazırlar!
Mütefekkir Cevdet Said vefat etti
MTV ödemesinde yarın son gün
Meteorolojiden Ankara için bugün kar yağışı uyarısı
Bakan Çavuşoğlu: Maldivler ile ticaret hacmimizin 100 milyon dolara çıkarılmasını hedefliyoruz
ANKA SİHA'ya yerli motor
Terör örgütü PKK'nın kirli yöntemleri deşifre oldu
Sözde bölge sorumlusu itirafçı oldu!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Faz-1 aşaması tamamlandı
Teröristler çembere alındı!
HDP'li Güzel, sırra kadem bastı!
Tarihi Türkiye itirafı
30 Ocak 2022 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 19:00:00

Meclis, 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Genel Kurulu, 20 Ocak'ta verdiği aradan sonra 1 Şubat Salı günü toplanacak.

Meclis, yaklaşık 11 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına yoğun gündemle yeniden başlayacak.

Genel Kurulda, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu ele alınacak.

Meclis, daha sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi üzerindeki mesaisini sürdürecek.

Düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak.

Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.

Birinci dereceli kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Bu madde, 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Komisyonların gündemi

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, pazartesi günü saat 14.00'te AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında toplanacak.

Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik hazırlanan iki ayrı dosyayı ele alacak.

Hazırlık Komisyonuna, kendisine tanınan bir haftalık süre içinde yazılı savunmasını sunmayan HDP'li Güzel, talep etmesi durumunda, Komisyonda sözlü savunma yapabilecek veya bir milletvekili arkadaşına savunmasını yaptırabilecek.

TBMM KİT Komisyonu denetimlerini sürdürecek. Komisyonda salı günü Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, çarşamba günü ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin hesapları incelenecek.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.

Etiketler : tbmm meclis yasama
Arkasından bakakaldı

Arkasından bakakaldı
Apartman'a Şükrü sürprizi

Apartman'a Şükrü sürprizi
Yeni rol yeni heyecan

Yeni rol yeni heyecan
30'uncu yıl sürprizi

30'uncu yıl sürprizi
acımasız yorumlara maruz kaldım

acımasız yorumlara maruz kaldım
Üzgün ve yorgunum

Üzgün ve yorgunum
Türk filmine 7 dilde dublaj

Türk filmine 7 dilde dublaj
Dizi seti değil bir masal

Dizi seti değil bir masal
7 eser iade edilecek

7 eser iade edilecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER