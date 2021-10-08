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08 Ekim 2021 Cuma 18:08:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 18:08:00

MEB'e alınacak 6 bin 132 personel için başvuru koşulları açıklandı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvuru koşulları belli oldu. Başvurular, 25 Ekim-5 Kasım'da Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında 260 sözleşmeli fizyoterapist ile 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek.

Söz konusu pozisyonlara alım yapılmasına ilişkin duyuru, Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlandı.

Duyuruda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların, başvurularını 25 Ekim Pazartesi gününden 5 Kasım Cuma 23.59'a kadar "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu veya "e-Devlet https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden tamamlamaları gerekiyor.

Atama sonuçları 12 Kasım'da ilan edilecek

Adaylar, istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek, gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek.

Adaylar, sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek, birden fazla unvan için başvuruda bulunduğu tespit edilenlerin her iki başvurusu da geçersiz sayılacak.

Atama sonuçları, 12 Kasım'da "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden ilan edilecek.

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı Atama istihdam
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