VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çırak bulma sorunu web uygulamasıyla sona erecek
Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin 'Dava Atlası'nı çıkardı
İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu
Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı
Tahvil piyasaları resesyon endişesiyle çalkalandı
Laboratuvarda bitki klonlayan akademisyenler, fide üretim sürecini kısalttı
İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Dijital Hizmet Yasası: Basın özgürlüğünde tarihi aşama
"1 milyon Suriyelinin dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız"
Yerli ve milli imkanlarla üretildi!
Ukrayna: Rus ordusu 24 bin 200 asker kaybetti
Savunma sanayinden bayram hediyesi!
Çin'de son 24 saatte 6 bin 74, Hong Kong'da 283 Kovid-19 vakası tespit edildi
MEB'den pansiyonlardaki öğrencilere ev konforu sağlayacak proje
Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kuvvetli yağış geliyor
88 yıl sonra tekrar sondaj vuruldu
Bayramı Kapadokya semalarında karşıladılar
Barbaroslar'a veda etti
Şampiyonluğu sahnede kutladı
Denetim kaptanı
Finale kalamadı!
Hulusi Kentmen'i oynayacak
Kadro tamamlandı
03 Mayıs 2022 Salı 12:18:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2022 Salı 12:18:00

MEB'den pansiyonlardaki öğrencilere ev konforu sağlayacak proje

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Özer, okul pansiyonlarında öğrencilere ev ortamını sunmak, yeni yaşam alanları oluşturmak, öğrencileri sanat ve bilimle buluşturmak amacıyla Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi'nin (PİGEP) hayata geçirildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul pansiyonlarının öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan PİGEP hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, 2022-2024 yıllarını kapsayan projenin, 166 milyon lira bütçeyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yatırım programına alındığı, bu yıl da serbest bırakılan bütçe ile pansiyonlarda iyileştirme çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüze bağlı yaklaşık 1000 okul pansiyonunda bir standart yakalamak, öğrencilere ev ortamı sıcaklığını sunmak, pansiyonlarda yeni yaşam alanları oluşturmak, öğrencileri sanatla ve bilimle buluşturmak amacıyla Pansiyonları İyileştirme ve Geliştirme Projesi hayata geçirildi." ifadelerini kullandı.

Pansiyonların fiziki standartları iyileştirilecek

Öğrencilere zengin eğitim fırsatları sunarak onların bütüncül gelişimini desteklemeyi amaçladıklarının altını çizen Özer, "Pansiyonlarda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kapsamında bundan böyle yatakhanelerde koğuştan oda sistemine, ranzadan bazaya geçilecek. Sunduğumuz yeni imkanlarla öğrencilerimiz, metal dolap yerine iki kapaklı ahşap fonksiyonel giysi dolabı kullanabilecekler." bilgisini paylaştı.

Yemekhanelerde ise tabildot yerine porselen servis tabağı ve benmari yemek tezgahlarının kullanılacağını belirten Özer, etüt salonlarında bireysel ve grup çalışmalarının yapıldığı donanımlı alanların oluşturulacağını, bina girişlerine hijyen açısından galoşmatiklerin yerleştirileceğini ve her öğrenci için bir ayakkabı dolabı konulacağını aktardı.

Pansiyonlarda "Sanat ve Müzik Atölyeleri" kurulacak

Bakan Özer, fiziki imkanları uygun pansiyonlarda öğrencilerin becerilerini açığa çıkarmak ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamaya dönük çalışmalara da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Pansiyonlarda 40'a yakın enstrüman ile küçük sahne konseptinin yer alacağı alanlar, öğrencilerin görsel yeteneklerini ifade edebilecekleri resim şövaleleri ve malzemelerine yer verilecek 'Sanat ve Müzik Atölyesi' kurulacak.

Öğrencilerin 3D yazıcı kullanarak teknolojik materyaller ile ürün geliştirme, yazılım, kodlama, patent ve faydalı model çalışmalarını yapabilecekleri 'Bilim Atölyesi'; öğrencilerin zeka oyunları oynayacakları, eğlenecekleri, TV izleyebilecekleri, ders dışındaki zamanlarında birlikte eğlenceli vakit geçirecekleri nezih bir ortamın sağlanacağı 'Açık Adres Köşesi' adı verilen ortak alanlar oluşturulacak."

Etiketler : Milli Eğitim Bakanlığı Açık Adres Köşesi Sanat ve Müzik Atölyesi
‘Sallama'yla geri döndü

‘Sallama'yla geri döndü
Tarkan'la şarkılara bakıyoruz

Tarkan'la şarkılara bakıyoruz
Topuklu ayakkabı giyemiyorum

Topuklu ayakkabı giyemiyorum
‘Adı Aylin'de sorun yok

‘Adı Aylin'de sorun yok
Müziğe tutundu

Müziğe tutundu
Hararetli konuşma

Hararetli konuşma
özcan Deniz bu bayramda isyanlarda

özcan Deniz bu bayramda isyanlarda
Single heyecanı

Single heyecanı
90'lar gecesi

90'lar gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER