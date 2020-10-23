23 Ekim 2020 Cuma 20:33:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 20:33:00
MEB'den flaş yüz yüze açıklaması! 5 gün olacak şekilde 26 Ekim'de başlıyoruz
MEB, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla beş gün yüz yüze eğitime geçilmesini kararlaştırdı
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- MEB'den flaş yüz yüze açıklaması! 5 gün olacak şekilde 26 Ekim'de başlıyoruz
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