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MEB, deprem bölgesindeki 4 ilde 'isteğe bağlı hak' tanıdı
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06 Nisan 2023 Perşembe 09:53:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 09:53:00

MEB, deprem bölgesindeki 4 ilde 'isteğe bağlı hak' tanıdı

Kaynak: AA

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Mili Eğitim Bakanlığınca (MEB), deprem bölgesindeki 4 ilde görev yapan öğretmenlere ilave yer değişikliği hakkı tanıdı.

Mili Eğitim Bakanlığınca (MEB), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da görev yapan kadrolu öğretmenlere, yaz döneminde yapılacak işlemlerden bağımsız olarak il içinde isteğe bağlı ilave yer değişikliği hakkı verildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu illerde görev yapan adaylığı kaldırılan kadrolu öğretmenlerden 30 Eylül 2023 itibarıyla bulundukları eğitim kurumlarında üç yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak olanlar il içinde isteğe bağlı yer değişikliği başvurusu yapabilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 10 Nisan saat 16.00'ya kadar MEBBİS üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak atamalar, 12 Nisan'da ilgili valiliklerce gerçekleştirilerek ilan edilecek; görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 16 Haziran itibarıyla yapılacak.

Etiketler : Mili Eğitim Bakanlığı Tercih ve hizmet puanı Hatay Kahramanmaraş

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