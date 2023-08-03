MEB açıkladı... İller arası yer değişikliği sonuçları belli oldu
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuçları açıklandı. Sonuçlar, e-Devlet ve MEBBİS üzerinden öğrenilebiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğretmenler, e-Devlet ve MEBBİS üzerinden kullanıcı girişi ile sonuçları görebiliyor.
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