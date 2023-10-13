13 Ekim 2023 Cuma 07:14:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 07:14:00
"Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa"
Kaynak: AA
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa'' sabah namazı buluşmasına katıldı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Yalı Camii'nde ''Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa'' Sabah Namazı Buluşması'na katıldı.
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