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09 Ekim 2023 Pazartesi 18:36:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 18:36:00

Mavi Marmara saldırısını yöneten subay öldürüldü

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2010 senesinde Türkiye'den Filistin'e doğru yola çıkan sivil yardım gemisi Mavi Marmara'ya yönelik saldırının komutanlarından İsrailli Eli Ginsburg, el-Kassam Tugayı tarafından öldürüldü.

Ağır kayıplar veren İsrail, İzzeddin Kassam Tugayları tarafından öldürülen 16 askerin daha kimliğini açıkladı.

İsrail basını, Mavi Marmara başta olmak üzere İsrail'in deniz operasyonlarını yöneten İsrail Deniz Kuvvetleri subayı Elie Gensberg'in, Hamas'ın operasyonunda öldürüldüğünü yazdı.

Yayınlanan listede Mavi Marmara saldırısında emir komuta zincirinde bulunan 42 yaşındaki Yarbay Eli Ginsburg'un ismi de yer aldı.

10 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

'Aksa Tufanı' operasyonu sırasında öldürüldüğü iddia edilen Eli Ginsburg, Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda 10 kişinin ölümünden sorumlu olduğu biliniyor.

Etiketler : MAVİ MARMARA İSRAİL FİLİSTİN
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