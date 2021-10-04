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'Mavi kategori'ye giren il sayısı 20'ye yükseldi
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04 Ekim 2021 Pazartesi 01:04:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 01:04:00

'Mavi kategori'ye giren il sayısı 20'ye yükseldi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa'da ikinci doz Covid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa'da ikinci doz Covid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Manisa'da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 20'ye ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." dedi.

Etiketler : sağlık bakanı bakan koca mavi kategori
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