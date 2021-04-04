Mavi kalmadı, İstanbul ikinci

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı. 27 Mart- 2 Nisan arasında 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale, Kırklareli ve Giresun oldu.

EN DÜŞÜK VAKA ŞIRNAK'TA

Büyükşehirlerdeki artış da dikkat çekti. Haftalık koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide Samsun'da 678,72, İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79 İzmir'de ise 218,88 olarak gerçekleşti. Geçen hafta her 100 bin kişide Samsun 586,84, İstanbul 401,62, Ankara 156,48, İzmir 184,29 olarak tabloya yansımıştı.

Vaka sayılarında İstanbul'un ardından üçüncü sırada ise 564,03 ile Yalova yer aldı. Yalova geçen hafta 400,65 ile yine üçüncü sıradaydı. Risk haritasında mavi renk ile düşük riskli sayılan tek il Şırnak'ta da vaka sayısı yükseldi. Şırnak'taki sayı geçen hafta 13,57 iken güncellenen haritada 23,43 olarak gerçekleşti. Bu hafta en düşük vaka sayısı yine Şırnak'ta oldu. Şırnak'ı Hakkari, Şanlıurfa, Van ve Bitlis takip etti. Koca paylaşımında, "Durumu lehimize çevirmek elimizde" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK AŞI YAPAN ÜLKEYİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülke olduğunu açıkladı. Koca, "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6'ncı sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır. Türkiye, kendi aşısını henüz üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir. Toplam doz sayısı bu mesajın yayına konduğu an itibarıyla 16 milyon 668 bin 844'tür."

SPREY SONBAHARDA

Öte yandan Bakan Koca'nın açıkladığı yerli sprey aşı çalışmalarında çok yakında insan deneylerine (Faz 1 aşaması) geçilmesi hedefleniyor. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Faz 1 bittikten 3 ay sonra Faz 2 başlar, dolayısıyla bu aşı en erken sonbaharda uygulanacaktır" dedi.